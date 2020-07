Palermo, il giallo dei due presunti dispersi: ricerche senza esito e nessuna denuncia (Di giovedì 16 luglio 2020) È giallo a Palermo sulle due persone presunte disperse dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sulla città. Un camionista ha denunciato di aver visto una coppia inghiottita dall'acqua nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci, ma le ricerche dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte senza risultati.Nessuno ha denunciato la scomparsa di due persone e questa mattina il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo, ha assicurato che "per ora non ci sono dispersi nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci", precisando però che si stanno ancora "drenando l'acqua con le idrovore e ci sono ancora auto sommerse, ma per ora nessun disperso".Intanto la conta dei danni è già cominciata e la prima ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua a Palermo, città in ginocchio. Potrebbe aprirsi un'indagine. Per accertare eventuali responsabilità n… - msn_italia : Giallo sui dispersi a Palermo dopo il violento temporale - ennatrasporti : Bomba acqua a Palermo, Orlando: 'Al momento nessun morto' - mariavenera2 : RT @ilriformista: Nubifragio #Palermo, città in ginocchio e ‘giallo’ dispersi: i vigili del fuoco escludono altre vittime - bizcommunityit : Bomba d'acqua su Palermo, il giallo dei dispersi: 'Pioggia più violenta della storia, ma nessuna allerta meteo' -