Palermo: dopo la tragedia scoppia la polemica politica Orlando – Miccichè (Di giovedì 16 luglio 2020) dopo la tragedia in città scoppia la polemica politica. Il sindaco leoluca Orlando, come costume suo e delle sinistre, accusa la regione governata da Miccichè, che replica duramente Leggi su firenzepost

Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - Andrea_bolik : RT @Sydwerehere: Se dopo l’abominevole sciacallaggio la Lega prenderà un solo voto a Palermo, vuol dire che all’idiozia umana non c’è rimed… - FirenzePost : Palermo: dopo la tragedia scoppia la polemica politica Orlando – Miccichè - ___John_Smith__ : RT @Ilconservator: A #Palermo tombini che saltano dopo due secondi di pioggia ma Orlando se la prende con i cambiamenti clima… - tranellio : RT @Tg1Raiofficial: Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero anneg… -