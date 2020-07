Palermo, colpo grosso per l’attacco: trattativa avviata per un attaccante di Serie B (Di giovedì 16 luglio 2020) Il calciomercato del Palermo sta per avere inizio. Tra poco più di due settimane comincerà il ritiro rosanero presso la località di Petralia Sottana, dove già la scorsa stagione è stato svolto il periodo pre-campionato, e la rosa per quel momento potrebbe essere rimpolpata con i primi arrivi dal mercato.GIOCATORI NAVIGATIcaption id="attachment 983761" align="alignnone" width="594" Di Piazza Mirri (getty images)/captionIl Palermo è alla ricerca di giocatori navigati che siano in grado di garantire un buon rendimento nel corso della stagione, affinché la squadra possa essere composta da un insieme di calciatori pronti per la categoria, capaci di superare le ostilità che il girone sud della Lega Pro porta con sé ogni anno. In questa direzione sta andando il calciomercato dei ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, colpo grosso per l'attacco: trattativa avviata per un attaccante di Serie B - - DinoCaudullo : @matteosalvinimi non perde mai un colpo. #salvinisciacallo #Salvinivergognati #palermo #16luglio #Salvini - Tluigi15 : RT @careitaly: Una grave tragedia ha colpito #Palermo e i suoi cittadini. Un colpo a cui i palermitani hanno però reagito con #coraggio e v… - dei_alba : RT @careitaly: Una grave tragedia ha colpito #Palermo e i suoi cittadini. Un colpo a cui i palermitani hanno però reagito con #coraggio e v… - mauriziosantin : RT @careitaly: Una grave tragedia ha colpito #Palermo e i suoi cittadini. Un colpo a cui i palermitani hanno però reagito con #coraggio e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo colpo Gds: "Palermo, adesso vuole il colpo. Fari puntati su Di Gaudio - i dettagli" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Palermo, colpo grosso per l’attacco: trattativa avviata per un attaccante di Serie B

Il Palermo è alla ricerca di giocatori navigati che siano in grado di garantire un buon rendimento nel corso della stagione, affinché la squadra possa essere composta da un insieme di calciatori pront ...

Alluvione Palermo: solidarietà da Pelagotti (FOTO)

15:17Alluvione Palermo: solidarietà da Pelagotti (FOTO) 14:47Sforzini: “Palermitani, non mollate!” (FOTO) 12:56Corriere dello Sport: “Sagramola in Comune, schermaglie per il Barbera: «Si tratta ancora ...

Il Palermo è alla ricerca di giocatori navigati che siano in grado di garantire un buon rendimento nel corso della stagione, affinché la squadra possa essere composta da un insieme di calciatori pront ...15:17Alluvione Palermo: solidarietà da Pelagotti (FOTO) 14:47Sforzini: “Palermitani, non mollate!” (FOTO) 12:56Corriere dello Sport: “Sagramola in Comune, schermaglie per il Barbera: «Si tratta ancora ...