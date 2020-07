Palermo, alluvione nel giorno della Patrona: due bambini ricoverati per ipotermia (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli unici dispersi annunciati al momento sono due persone sommerse dall'acqua all'interno della propria auto in un sottopassaggio, come riporta TgCom24. Mentre due bambini, di cui il più piccolo di ... Leggi su vesuviolive

3BMeteo : Situazione #maltempo in #Sicilia #allertameteo #nubifragio - cris_barbera : RT @FabrizioDelpret: Dopo il terremoto di Messina era a mangiare pane e nutella; dopo il crollo del Ponte Morandi era a festeggiare al rist… - AMV0071 : Questo è lo scenario dopo la bomba d'acqua di ieri a Palermo. #bombadacqua #Palermo #alluvione - Ettore572 : RT @MassimoSertori_: Disastrofico. Siamo con voi. Forza #Palermo! - ILOVEPACALCIO : ALLUVIONE #PALERMO: C'É LA SPERANZA. «NESSUNA CERTEZZA DI VITTIME» -