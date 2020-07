Palazzo Vialdo per l’estate punta su vista mare e nuove specialità a bordo piscina (Di giovedì 16 luglio 2020) Grandi novità per i fratelli Di Prisco di Torre del Greco. Il locale mondano “Palazzo Vialdo”, da sempre un riferimento per tipicità e sapori del menu’, con vari concept che animano sale e piani con una diversa offerta gastronomica, dalla cucina del Bistrot alla pizza gourmet, dal Pà Nino a caffetteria e gastronomia. Un’esplosione di sapori che per l’estate arricchisce il Bistrot spostando l’offerta di cucina e sapori “A mmare”, con una nuova location e dal menu’ “Easy Gourmet” con sedute anche a bordo piscina. A fare da cornice il panorama mozzafiato della costiera vesuviana. A deliziare i palati i piatti prelibati della brigata composta da Vincenzo Cioffi, Antonio Perna e Giuseppe Squillante, Gennaro Boragine, ... Leggi su ildenaro

