PAGELLE Spal Inter: Sanchez indiavolato, Sala e Vicari horror VOTI (Di giovedì 16 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Spal Inter Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Spal e Inter, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Candreva, Sanchez FLOP: Sala VOTI Spal Letica 6; Sala 5, Vicari 5 (82′ Salamon ng), Bonifazi 5, Reca 5 (66′ Cionek 5.5); Murgia 5 (82′ Tunjov ng), Valdifiori 5, Dabo 5.5, Strefezza 6 (66′ D’Alessandro 5.5); Cerri 5 (75′ Di Francesco 6), Petagna 6 Inter: Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6, Bastoni 6.5 (62′ D’Ambrosio 6); Candreva ... Leggi su calcionews24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Spal Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Spal e Inter, valido per la 33ª giornata de ...Stasera alle ore 21:45 va in scena Spal-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. Quasi un testa-coda al “Mazza”, visto che i ferraresi sono ultimi in classifica e ...