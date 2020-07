Pagelle Real Madrid-Villareal 2-1, voti e tabellino Liga 2019/2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Real Madrid-VillaReal 2-1, match valido per il trentasettesimo turno della Liga 2019/2020. I blancos trionfano per 2-1 e si laureano campioni di Spagna con una giornata d’anticipo. Decide la doppietta di Karim Benzema, che segna un gol per tempo e mette in discesa il cammino degli uomini di Zidane. Inutile il gol di Iborra nel finale. Di seguito le Pagelle del match. RIVIVI IL LIVE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH LE Pagelle Real Madrid: Courtois 6; Carvajal 6,5 (85′ Lucas sv), Varane 6, Ramos 6, Mendy 5,5; Modrić 7 (85′ Valverde sv), Casemiro 6,5, Kroos 6 (85′ Isco sv); Rodrygo 7 (62′ Vinicius 6), Benzema 7, ... Leggi su sportface

real_poggio : Cara redazione di @SkySportITA a mio avviso il vostro pagellista di #SampCagliari ha un problema con Joao Pedro. Co… - Saetta_McQueen : Potrei quasi inaugurare la nuova era delle REAL PAGELLE. -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Real Le pagelle del Real Madrid - Benzema ancora protagonista, Courtois e Ramos provvidenziali TUTTO mercato WEB Pagelle Real Madrid-Villareal 2-1, voti e tabellino Liga 2019/2020

Le pagelle e il tabellino di Real Madrid-Villareal 2-1, match valido per il trentasettesimo turno della Liga 2019/2020. I blancos trionfano per 2-1 e si laureano campioni di Spagna con una giornata d’ ...

Pagelle Granada-Real Madrid 1-2: voti e tabellino Liga 2019/2020

Le pagelle e i voti del match tra Granada e Real Madrid, trentaseiesima giornata di Liga. I blancos si impongono per 2-1 in trasferta, conquistando tre punti vitali in ottica classifica: il Barcellona ...

Le pagelle e il tabellino di Real Madrid-Villareal 2-1, match valido per il trentasettesimo turno della Liga 2019/2020. I blancos trionfano per 2-1 e si laureano campioni di Spagna con una giornata d’ ...Le pagelle e i voti del match tra Granada e Real Madrid, trentaseiesima giornata di Liga. I blancos si impongono per 2-1 in trasferta, conquistando tre punti vitali in ottica classifica: il Barcellona ...