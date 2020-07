Padre Leonardi: il diavolo ha paura di Medjugorje (Di giovedì 16 luglio 2020) Padre Giovanni Maria Leonardi è un sacerdote cappuccino di 82 anni. Come informa Aleteia, diversi anni, il frate è stato responsabile regionale dei gruppi di Rinnovamento dello Spirito. Nel corso della sua carriera ecclesiastica, Padre Leonardi ha operato anche come esorcista. Don Marcello Stanzione lo ha intervistato all’interno della sua opera “Come si fa la preghiera di Liberazione”. Padre Leonardi ha dichiarato che il suo ministero quale esorcista è stato particolare. A lui venivano spesso presentati “casi speciali”di indemoniati. Spesso, presentandosi di persona ad alcuni vescovi, diceva loro che erano in possesso di armi speciali per combattere il maligno: “Ve le chiedo – diceva – Desidero essere… armato e ... Leggi su kontrokultura

kecheritomne : L’esorcista padre Leonardi: il diavolo teme Medjugorje, le possessioni esistono - RnsLombardia : RT @rnsitalia: Giovanni Maria Leonardi è un sacerdote cappuccino, esorcista e per diversi anni è stato un responsabile regionale del RnS Ma… - gionatanews : 'Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza' (Matteo 11:25-27) - Riflessioni bibliche di Mauro Leona… - rnsitalia : Giovanni Maria Leonardi è un sacerdote cappuccino, esorcista e per diversi anni è stato un responsabile regionale d… - medjugorjeTiG : L’esorcista padre Leonardi: il diavolo teme Medjug... -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Leonardi L’esorcista padre Leonardi: il diavolo teme Medjugorje, le possessioni esistono Aleteia IT Uccisi a coltellate il padre e la madre, bloccato in strada il figlio

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe in preda ad un raptus avrebbe avrebbe un coltello da cucina colpendo più volte la madre ed il padre. A quel punto il ... ergastolo per il marito ...

Malore fatale in casa: Alessia muore a 22 anni tra le braccia della madre

Un malore in casa, ambiente protetto per antonomasia. E in un attimo i sogni di una ragazza di appena 22 anni, ex studentessa dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, si sono frantumati co ...

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe in preda ad un raptus avrebbe avrebbe un coltello da cucina colpendo più volte la madre ed il padre. A quel punto il ... ergastolo per il marito ...Un malore in casa, ambiente protetto per antonomasia. E in un attimo i sogni di una ragazza di appena 22 anni, ex studentessa dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, si sono frantumati co ...