Osimhen-Napoli, si stilano nuovamente i contratti, probabili visite mediche oggi a Roma (Di giovedì 16 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport rilancia: oggi, a Roma, potrebbero svolgersi le visite mediche per Victor Osimhen. C’è ottimismo. Si registra solo un rallentamento dovuto al cambio di agenti da parte dell’attaccante del Lille, cosa che ha comportato la necessità di ristilare i contratti. Queste le parole del quotidiano: “Intanto si continua a trattare sui dettagli per l’ingaggio di Victor Osimhen. Il cambio di agenti – dalla Strafactory Football alla Dw Sports – sta comportando una perdita di tempo in più per ristilare i contratti. Una vicenda che lascia zone d’ombra, quella del cambio di procuratori, nella quale appare però chiaro e rafforzato l’asse Lilla-Napoli fra i ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Napoli ora sa con chi trattare per #Osimhen : c’è il nuovo agente - napolista : Osimhen-Napoli, si stilano nuovamente i contratti, probabili visite mediche oggi a Roma Sulla Gazzetta. Il cambio d… - news24_napoli : Osimhen al Napoli, accordo totale col Lille! Repubblica: il nuovo agente… -