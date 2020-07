Osimhen, da Milano: “Solo questione di soldi, vuole 5mln a stagione ed il Napoli offre 3,5 più bonus” (Di giovedì 16 luglio 2020) Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato attraverso Twitter, dando ulteriori dettagli riguardo la trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli: "La questione tra Victor Osimhen e il Napoli è puramente econom ... Leggi su tuttonapoli

Il Napoli che fa sognare non entra più in campo. Incanta da fuori. Racconta un futuro fantastico. Invita, prende, perde, sfiora, riprende il nigeriano Osimhen, secondo il classico copione dei suoi sos ...Un mercato tra presente e futuro, con Rino Gattuso sempre più al centro del progetto e in odore di rinnovo. Prosegue senza sosta il piano di rinnovamento del Napoli, partito lo scorso gennaio con inve ...