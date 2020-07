Osimhen al Napoli, è fatta: l’annuncio dal Lille (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoViktor Osimhen al Napoli: ci siamo. In giornata Marc Ingla, direttore generale del Lille, ha confermato in conferenza stampa che la trattativa con gli azzurri è in dirittura d’arrivo: “Siamo nell’ultima fase della trattativa, il giocatore ha fatto la sua scelta. È un rimpianto vederlo partire, ma dobbiamo essere consapevoli della forza del mercato. Non dobbiamo considerare solo l’importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore e in questo senso noi non siamo una destinazione finale. Con noi, i giocatori prosperano. Noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro carriere. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un’opportunità eccezionale”. L'articolo ... Leggi su anteprima24

