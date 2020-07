Orlando Bloom lancia un appello per ritrovare il cane Mighty: «Ho il cuore spezzato» (Di giovedì 16 luglio 2020) Ore di forte preoccupazione per Orlando Bloom e Katy Perry. La coppia composta dall’attore inglese e dalla cantante californiana, in dirittura d’arrivo con la sua prima gravidanza, ha lanciato mercoledì via Instagram un SOS: «Mighty si è perso a Montecito, California», ha scritto Bloom sul proprio account, postando una serie di foto del cane per renderlo perfettamente riconoscibile a chiunque lo dovesse incontrare. Leggi su vanityfair

