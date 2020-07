Orlando all'attacco: 'Esposto in Procura contro la Regione, sono anni che...' (Di giovedì 16 luglio 2020) Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha intanto annunciato che presenterà un Esposto contro la Regione siciliana che "dal 2014 ad oggi" non avrebbe eseguito l'iter per i lavori previsti contro il ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Orlando all Cultura, Orlando all'attacco: nessuno della mia giunta siederà mai a un tavolo con Samonà Giornale di Sicilia Nubifragio e disastro a Palermo, Orlando al contrattacco “Chiederemo una inchiesta penale e contabile”

“Chiederemo che si apra un’inchiesta della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti”. Lo ha annunciato ai giornalisti, a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, all’indoma ...

Bomba d’acqua su Palermo. Il sindaco: “Chiedo scusa, ma non siamo responsabili”

"Chiedo scusa ai palermitani perché mi sento responsabile di quello che è accaduto" dice il sindaco Leoluca Orlando che all'indomani del disastro circonvallazione convoca una conferenza stampa per dir ...

