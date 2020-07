Organizzare un matrimonio: il fotografo per le nozze (Di giovedì 16 luglio 2020) La prima metà dell’anno 2020 è stata inevitabilmente segnata dall’emergenza Coronavirus. Il periodo di lockdown e le successive misure di distanziamento sociale hanno fermato o rallentato ogni nostra attività. Ora che la situazione appare più sicura è arrivato il momento di ripartire e riprendere tutto quello che abbiamo forzatamente dovuto interrompere. Hanno ormai riaperto quasi tutte le aziende, sono riprese le attività sportive, e si sta riavviando anche la stagione turistica. Recentemente diversi comuni hanno dato il nulla osta anche alla ripresa delle cerimonie pubbliche e religiose. Molte coppie, avendo pianificato il loro matrimonio in primavera, sono state costrette a rivedere i loro progetti, ma ora è possibile riprendere i preparativi per il giorno fatidico delle ... Leggi su laprimapagina

Giugno 2020 – Aruba Tourism Authority presenta la Happily Ever After Guarantee: Garanzia a Lieto Fine, una politica di prenotazione per le coppie che sognano di organizzare un matrimonio o una luna di ...

Esce dal tunnel del virus e vuole regalare un sorriso a chi è stato in prima linea

Lucia organizza matrimoni Contagiata e poi guarita, ora dona servizi fotografici a volontari e operatori sanitari grazie a un progetto da lei ideato orbetello Tornare a vedere la luce, a provare l’ ...

Giugno 2020 – Aruba Tourism Authority presenta la Happily Ever After Guarantee: Garanzia a Lieto Fine, una politica di prenotazione per le coppie che sognano di organizzare un matrimonio o una luna di ...