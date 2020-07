Omicidio Cerciello, parla il collega autore del video: “Non avevo mai visto un arrestato incappucciato…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuova udienza per l’Omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso il 26 luglio con 11 coltellate da Finnegan Elder. Al processo che vede imputato anche il californiano Gabriel Natale Hjorth, viene sentito come come testimone il collega di pattuglia Andrea Varriale. L’autore del video che ritrae l’arrestato incappucciato. Filmato che ha fatto il giro del web, destando uno tsunami di polemiche sull’Arma. Omicidio Cerciello, parla il collega Varriale “Mentre uscivo ed entravo dagli uffici di via In Selci, ho visto Natale seduto su una sedia. Ammanettato con le mani dietro la schiena e bendato”, racconta. Quando l’ho visto a me ha ... Leggi su secoloditalia

