Ogni 100 anni un’epidemia sconvolge il mondo, la verità sulla maledizione del ’20 (Di giovedì 16 luglio 2020) Sta circolando- soprattutto nelle ultime settimane- in Rete una foto di un foglio di carta con scritto a penna un messaggio davvero spaventoso… 1720: Peste, 1820: Colera, 1920: Influenza Spagnola, 2020: Coronavirus. Si tratta di un complotto? In Ogni caso è una congettura sbagliata. Ma da che cosa è partito “tutto ciò”? Photo by – … L'articolo Ogni 100 anni un’epidemia sconvolge il mondo, la verità sulla maledizione del ’20 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

