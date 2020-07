Nuovi consiglieri Lega in Giunta, opposizione indignata: “Povera Castel Volturno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastel Volturno (Ce) – “E quando tutto sembra perduto, non temere. E’ sempre possibile pescare in famiglia, madre o suocera che sia. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo: la Poltrona”. A parlare sono i consiglieri comunali Nicola Oliva, Anastasia Petrella, Rosa Raimondo, Guido Schiavulli e Giuseppe E. Scialla, che, in una nota stampa, hanno così commentato gli ultimi avvicendamenti in seno alla maggioranza di Castel Volturno. “Avere la forza per far nominare in Giunta tua Suocera, la madre di tua moglie, è davvero un fatto eclatante. Ancor di più se si pensa che le sono state affidate deleghe pesantissime, senza competenze specifiche – affermano i componenti ... Leggi su anteprima24

Super_Niky : RT @ASDGraffignana: UFFICIALE! ???? Poker di nuovi ingressi in dirigenza, @curti_filippo e Alberto Gatelli saranno i nuovi Vice Presidenti d… - ASDGraffignana : UFFICIALE! ???? Poker di nuovi ingressi in dirigenza, @curti_filippo e Alberto Gatelli saranno i nuovi Vice Presiden… - Czinforma : - Vincenza_Lab : #Anac in balia delle onde e Dadone dorme sogni tranquilli. Dopo le dimissioni di Cantone è stato nominato con delib… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi consiglieri Turismo, assemblea Fiavet per fare il punto della crisi ed eleggere nuovi consiglieri regionali CatanzaroInforma Campania: ok a modifica legge elettorale

Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori “le liste , con contrassegno anche composito, espressione dei partiti rappresentati in Parlamento italiano o da gruppi costituiti in Consiglio region ...

La consigliera comunale Annamaria Pacilio lancia il progetto civico “AttivaViareggio”

Lo dichiara la consigliera comunale Annamaria Pacilio. “L’obiettivo è quello di recuperare la centralità dei cittadini, segnato da un nuovo progetto civico che sappia valorizzare il lavoro quotidiano ...

Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori “le liste , con contrassegno anche composito, espressione dei partiti rappresentati in Parlamento italiano o da gruppi costituiti in Consiglio region ...Lo dichiara la consigliera comunale Annamaria Pacilio. “L’obiettivo è quello di recuperare la centralità dei cittadini, segnato da un nuovo progetto civico che sappia valorizzare il lavoro quotidiano ...