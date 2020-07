Nuova rete idrica a Mercato San Severino: disagi nelle strade (Di giovedì 16 luglio 2020) Sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi in via Laspro 15 luglio 2020 Per la posa della Nuova rete idrica a Mercato San Severino sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 8 alle 19:30 di martedì ... Leggi su salernotoday

laviafrancisca : RT @cittaslow_intl: ????La Via Francisca del Lucomagno ha una nuova casa per i pellegrini. Sarà inaugurata lunedì 15 giugno alle ore 16 il nu… - vladimirobcn : @GuidoCrosetto @PierluigiBattis una domanda: ma i soldi che ASPI si era in precedenza impegnata a spendere per ammo… - andrea_piras_ : High-end Gaming PC per Henry. Con questa nuova super configurazione, non avrà problemi a riconnettere la rete chira… - vivaldi_stefano : @davidemaggio Bravo :) hai centrato bene la situazione di questo reality. Forse un passaggio su un'altra rete gli darà nuova linfa. - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Svolta annunciata del governo britannico: #Huawei viene escluso dalle forniture per la nuova rete #5G nel #UK dal 31… -