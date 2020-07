Nuova ordinanza Covid: “Divieto ingresso Italia per chi viene da tre Stati” (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuova ordinanza del governo firmata dal ministro Speranza: chi è stato in Serbia, Kosovo e Montenegro non può venire o transitare in Italia Nuova ordinanza antiCovid del governo. Si allunga la lista dei paesi a rischio contagio con cui il nostro paese chiude momentaneamente le frontiere. Oggi è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza una Nuova ordinanza che vieta di venire in Italia, ma anche solo il transito, a persone che negli ultimi quattordici giorni siano stati in uno dei tre paesi dell’ex Jugoslavia: la Serbia, il Kosovo e il Montenegro. “Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che ... Leggi su bloglive

"Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio" di Covid-19, annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Chi è stato negli ultimi 14 ...

