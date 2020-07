Nuoto sincronizzato, Cerruti/Ferro al lavoro a Savona in vista degli Assoluti (Di giovedì 16 luglio 2020) La Nazionale di Nuoto sincronizzato continua gli allenamenti in vista dei Campionati Italiani Assoluti. Le azzurre del duo Linda Cerruti e Costanza Ferro, svolgeranno un collegiale nella piscina olimpica di Corso Colombo a Savona, dal 20 al 25 luglio. A guidarle lo staff composto dal direttore tecnico delle squadre Nazionali Patrizia Giallombardo, il tecnico responsabile del duo azzurro Yumiko Tomomatsu, la fisioterapista Nadia Rocca, i preparatori atletici Mirco Ferrari e la famosa ballerina internazionale e docente di danza Natalia Titova. La piscina olimpica di Corso Colombo a Savona ospiterà anche la prima gara degli azzurri del Nuoto sincronizzato. Nel fine settimana del 7-9 agosto andranno ... Leggi su sportface

