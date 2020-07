Nubifragio Palermo, vigili del fuoco al lavoro (Di giovedì 16 luglio 2020) Nessuna vittima è stata finora trovata all’interno delle auto rimaste intrappolate nei sottopassaggi di viale Regione siciliana invasi dall’acqua dopo il violento Nubifragio che ieri si e’ abbattuto sul capoluogo siciliano. I vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte alla ricerca di eventuali dispersi. vbo/r L'articolo Nubifragio Palermo, vigili del fuoco al lavoro proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

