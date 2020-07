Nubifragio di Palermo, lo squallido attacco di Salvini al sindaco Orlando: 'Pensa solo agli immigrati' (Di giovedì 16 luglio 2020) È intanto scoppiata la polemica tra Matteo Salvini e il sindaco della città, Leoluca Orlando. Il leader della Lega ieri aveva affermato: 'A furia di Pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando ... Leggi su globalist

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - infoitinterno : Palermo: 4 morti per un violento nubifragio, la gente nuota in strada per salvarsi - ?? VIDEO - Ticinonline : Bomba d'acqua su #palermo -