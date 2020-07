Nubifragio a Palermo, il Prefetto: “Non ancora esclusa presenza vittime” (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – “Il sottopassaggio deve essere interamente prosciugato per escludere che ci possano essere ancora dei corpi. Su questo siamo in attesa, fiduciosi, perchè vorrà dire che tutte le persone sono riuscite a mettersi in salvo”. Lo ha detto il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, ospite di un forum organizzato dall’Agenzia Italpress, parlando del Nubifragio di ieri nel capoluogo siciliano. “Le verifiche dei vigili del fuoco – ha aggiunto Forlani – si sono concentrate nel sottopasso in cui un testimone ha detto di avere visto delle persone. Il prosciugamento sta andando avanti, il livello delle acque si sta abbassando e anche l’attività di ricerca sta dando risultati incoraggianti perchè le auto che sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta

