Nove germani reali liberati nel Parco della Reggia di Caserta VIDEO

Caserta – Grazie alla collaborazione intrapresa con il CRIUV, Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria, e il CRAS, Centro di Recupero Animali Selvatici Federico II, sono stati affidati alla Reggia di Caserta Nove esemplari di Germano Reale. I volatili sono oggetto di sequestro giudiziale, poiché sottratti illegalmente dall'ambiente selvatico campano. L'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), ai fini dei Censimenti Invernali degli Uccelli Acquatici, ha censito come Zona Umida regionale il Parco Reale. I censimenti invernali degli uccelli acquatici International Waterbird Census (IWC), sono coordinati in Italia dall'ISPRA e a livello internazionale da Wetlands

