“Noo!”. Diletta Leotta, la notizia rimbomba sin dalle prime voci dell’alba. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato (Di giovedì 16 luglio 2020) Il gossip è di quelli che sicuramente Nessuno si aspettava perché Diletta Leotta e Daniele Scardina, alias King Toretto, sembravano formare una bella coppia ed essere parecchio affiatati. Certo hanno impiegato un bel po’ di tempo prima di uscire allo scoperto ma questo è solo un punto a loro favore perché significa che non avevano intenzione di sfruttare la relazione per apparire sui giornali. La conferma non è ancora arrivata dai diretti interessati che forse neanche si aspettavano che il gossip sarebbe esploso di notte: a lanciarlo è stato infatti circa un’ora fa Riccardo Signoretti parlando di un’esclusiva del suo giornale, Nuovo, e del fatto che il prossimo numero conterrà tutti i dettagli sulla rottura. Solo indiscrezioni oppure ben presto i due ne ... Leggi su caffeinamagazine

