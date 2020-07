“Non esiste traccia storica della Pinsa, ho inventato tutto”. L’ammissione del fondatore (Video) (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – Anche le cose nuove hanno bisogno di un “mito di fondazione”, di rivendicare una certa nobiltà delle origini. E’ il caso della “Pinsa romana”, prodotto che in questi anni ha creato più di un fraintendimento. In diverse occasioni noi romani, magari recandoci in altre regioni d’Italia, ci siamo sentiti dire: “Ma come, sei romano e non conosci la Pinsa?”. Eppure anche ripensando a quando eravamo bambini la memoria andava magari alla pizza del fornaio o a quella delle classiche pizzerie a taglio della Capitale. della Pinsa nessun ricordo. Allora ecco lì la spiegazione: è una ricetta dell’antica Roma, rivisitata poi in chiave moderna. A testimonianza di questa teoria ci sono numerose fonti ... Leggi su ilprimatonazionale

