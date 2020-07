Noi, che fotografiamo il Sole da vicino ma non riusciamo a stasare i tombini di Palermo (Di giovedì 16 luglio 2020) L’altro giorno ho sentito Francesca Rigotti, che mi piace molto, parlare del suo ultimo libro, “Buio” (Il Mulino, 12 euro). Non l’ho letto, lo farò. Ha ricordato che quando diciamo “il giorno” intendiamo sia la parte in luce che l’intera giornata: nel “giorno” può essere compresa anche la notte. L’i Leggi su ilfoglio

gaiatortora : Entra lo Stato in Autostrade. Ma lo Stato siamo noi. Dunque come per Alitalia continueremo a pagare noi? Gira che ti rigira.. - sbonaccini : Vicini alla città di Palermo e ai suoi abitanti. Pronti a dare una mano in qualsiasi modo dovesse essere utile: ogn… - lucianonobili : Ancora una volta le balle dei populisti fanno i conti con la realtà. Ancora una volta avevamo ragione noi, la… - amarilly4 : RT @ChrisTabbeaux: Un po' Lessico famigliare e un po' La vita agra,un po' Gadda e un po' Céline,nella Milano del Jamaica con Jannacci e Buz… - SignorAldo : RT @cristinamucciol: Grazie @danpoggio , una vicenda che testimonia lo smarginare di un amore incondizionato, assoluto, ulteriore a separaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi che Noi, spettatori pavidi e l'esempio di Beatrice – Articolo21 articolo21 Ciavy: chi è il giovane di Ladispoli che partecipa a Temptation Island 2020 in coppia con la fidanzata Valeria

Ciavy, all’anagrafe Andrea Maliokapis è nato nel 1985, ha quindi 35 anni e vive con i genitori a Ladispoli, in provincia di Roma. Partecipa all’edizione 2020 di Temptation Island in coppia con la fida ...

Xbox Series X: il supporto crossgen a Xbox One durerà 'un paio d'anni', ribadisce Spencer

Dopo aver promesso la retrocompatibilità totale di Xbox Series X con Xbox One (eccezion fatta per i giochi sviluppati in maniera specifica per Kinect), Phil Spencer ha delineato la strategia nextgen d ...

Ciavy, all’anagrafe Andrea Maliokapis è nato nel 1985, ha quindi 35 anni e vive con i genitori a Ladispoli, in provincia di Roma. Partecipa all’edizione 2020 di Temptation Island in coppia con la fida ...Dopo aver promesso la retrocompatibilità totale di Xbox Series X con Xbox One (eccezion fatta per i giochi sviluppati in maniera specifica per Kinect), Phil Spencer ha delineato la strategia nextgen d ...