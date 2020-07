No Man's Sky Desolation è il nuovo aggiornamento che strizza l'occhio ad 'Alien' e agli horror (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono passate pochissime ore dal criptico tweet pubblicato all'interno dell'account ufficiale di No Man's Sky ed ora sappiamo a cosa si riferiva. Desolation è il nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi che trasforma il gioco in un film in stile "Alien". Una volta installato Desolation, i giocatori di No Man's Sky potranno partire alla ricerca di una serie di navi abbandonate, da soli o con gli amici, al fine di aprirle ed esplorare i terrificanti corridoi.I livelli interni sono generati proceduralmente e Hello Games avverte che gli esploratori che si avventurano nelle loro profondità dovranno fare i conti con sversamenti pericolosi, sistemi di difesa criptati e controlli ambientali non funzionanti. E se sono molto sfortunati, potrebbero anche incontrare forme di ... Leggi su eurogamer

myreviews_it : No Man's Sky: arriva la nuova espansione Desolation - - GamingTalker : No Man's Sky, disponibile l'update Desolation, ecco tutte le novità, tra cui navicelle spaventose… - kalas_it : No Man's Sky: un inquietante teaser precede il reveal della nuova espansione? - sportli26181512 : Man City-Bournemouth 2-1: Ottimo successo casalingo del Manchester City sul Bournemouth nella sfida valevole per la… - tech_gamingit : Un misterioso teaser anticipa l'arrivo di una nuova espansione per No Man's Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Man Sky No Man's Sky si tinge d'horror: svelato in video l'update gratis Desolation Everyeye Videogiochi No Man's Sky Desolation è il nuovo aggiornamento che trasforma il gioco in un film in stile 'Alien'

Sono passate pochissime ore dal criptico tweet pubblicato all'interno dell'account ufficiale di No Man's Sky ed ora sappiamo a cosa si riferiva. Desolation è il nuovo aggiornamento gratuito ...

No Man’s Sky: Annunciata la nuova espansione Desolation

Hello Games annuncia ufficialmente una nuova espansione per No Man’s Sky, si tratta di Desolation, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One. Nuova espansione per No Man’s Sky La nuova espansione porterà i gioc ...

Sono passate pochissime ore dal criptico tweet pubblicato all'interno dell'account ufficiale di No Man's Sky ed ora sappiamo a cosa si riferiva. Desolation è il nuovo aggiornamento gratuito ...Hello Games annuncia ufficialmente una nuova espansione per No Man’s Sky, si tratta di Desolation, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One. Nuova espansione per No Man’s Sky La nuova espansione porterà i gioc ...