No al Mes e sì alle autostrade pubbliche | l’uno-due che ci fa perdere credibilità in Europa

Alla vigilia di uno dei vertici europei più delicati, dove si scontrano visioni molto diverse sul futuro dell'Unione e dove ci troviamo a fianco di Francia e Germania «dalla parte giusta della storia» a difendere obiettivi, volume delle risorse e modalità operative di un Next Generation Eu destinato prioritariamente al nostro paese, che cosa fa la maggioranza di governo (con l'eccezione di Italia Viva) per preparare al meglio il terreno? Si inventa un "uno-due" che mostra al resto d'Europa che non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, che i risparmi sui tassi di cambio garantiti dai crediti del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), di svariati miliardi, sono un "de minimis non curat praetor" (cosa di poco conto, ndr) e che anzi siamo sufficientemente arzilli, malgrado la pandemia, da toglierci ...

