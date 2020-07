Nicola: “Il risultato non rispecchia il valore della partita. Volevamo vincere” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Genoa, Nicola, ha parlato al termine della gara persa per 3-0 contro il Torino. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, Volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che erano bravi. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da spiegare. Lo 0-3 sembra negativo ma non è andata in questo modo”. FOTO: Twitter ufficiale Genoa L'articolo Nicola: “Il risultato non rispecchia il valore della partita. Volevamo ... Leggi su alfredopedulla

