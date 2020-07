Netflix, i 10 film originali più visti di sempre (Di giovedì 16 luglio 2020) Chris Hemsworth è il nuovo re di Netflix: lui, o, meglio Tyler Rake, il film originale della piattaforma streaming, che ha rilasciato i dati relativi alle pellicole più viste. Si tratta della prima volta che Netflix rilascia (attraverso un report di Bloomberg) l'intera classifica, anziché i dati dei singoli film, come invece ha fatto per le serie tv giusto nel 2019. Secondo questo report, l'action movie interpretato da Thor, cioè, da Hemsworth, ha registrato il maggior numero di visualizzazioni, superando perfino Bird Box con Sandra Bullock e l'ultima commedia di Adam Sandler, da anni garanzia di successo per Netflix. Nella classifica, emerge una certa eterogenità di titoli, tra film d'azione, commedie, thriller e drammi (come Il Buco). Il ... Leggi su gqitalia

NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - Tecno_Corriere : Il film del 1994 con Jim Carrey, diretto da Chuck Russell, approda su Netflix. E proprio sui social della piattafor… - cineblogit : Netflix sta sviluppando un film su Jessica Watson, la più giovane velista in solitaria - cineblogit : Double World: il fantasy cinese salta i cinema e arriva su Netflix (nuovo trailer) - cineblogit : Netflix sta sviluppando un film su Jessica Watson, la più giovane velista in solitaria -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix film Netflix, la classifica dei dieci film originali più popolari di sempre HDblog Cursed: Ecco la leggenda di Nimue che ha ispirato la serie Netflix

Da domani sarà disponibile su Netflix Cursed una serie fantasy ispirata alla leggenda di Nimue (guarda il trailer). Il mito di re artù, mago merlino e della mitica Excalibur hanno ispirato moltissimi ...

The Old Guard, il passato dei protagonisti raccontato in un video

The Old Guard, il nuovo film d’azione di Netflix tratto dal fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez pubblicato da Image Comics, è disponibile dal 10 luglio sulla piattaforma streaming Netflix. Il fi ...

Da domani sarà disponibile su Netflix Cursed una serie fantasy ispirata alla leggenda di Nimue (guarda il trailer). Il mito di re artù, mago merlino e della mitica Excalibur hanno ispirato moltissimi ...The Old Guard, il nuovo film d’azione di Netflix tratto dal fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez pubblicato da Image Comics, è disponibile dal 10 luglio sulla piattaforma streaming Netflix. Il fi ...