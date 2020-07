Nessun volo Alitalia da e per Trieste Airport. Fedriga, disinteresse del Governo (Di venerdì 17 luglio 2020) Non riprendono al momento i collegamenti Alitalia da e per il Trieste Airport e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, non ci sta: “Ho già avuto più volte un’interlocuzione con il Governo” sulla necessità di un ripristino dei voli. “Mi sembra di notare un disinteresse da parte del Governo e di questo me ne dispiaccio”. “Penso che sia inaccettabile – aggiunge – che un’azienda che prende soldi pubblici, soldi dei cittadini anche del Fvg si comporti in questo modo. Dividiamo i 3 miliardi rispetto gli abitanti del Fvg, ci lascino quei soldi e paghiamo noi altre compagnie aeree e facciamo collegamenti in tutto il mondo non solo con Milano e ... Leggi su udine20

