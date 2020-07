Neonato muore di tubercolosi: il padre era infetto dal 2018 ma non lo sapeva (Di giovedì 16 luglio 2020) Un Neonato di appena 5 settimane è deceduto a causa della tubercolosi che gli ha trasmesso il padre, infetto dal 2018 senza saperlo. Il dramma di Luchii Gravilescu, Neonato di 5 settimane morto di tubercolosi, è reso maggiormente grave dal fatto che la malattia poteva essere riscontrata molto prima. Secondo quanto raccontato dal Mirror la … L'articolo Neonato muore di tubercolosi: il padre era infetto dal 2018 ma non lo sapeva NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Non ce l’ha fatta Luchii Gavrilescu, il neonato morto per tubercolosi in Kent, dopo un’errata diagnosi e ora si teme il contagio. I medici hanno scoperto che il piccolo aveva preso il virus dal padre, ...Un'erronea diagnosi doppia. Nel Kent un bambino è morto per tubercolosi. Una diagnosi al padre, che lo ha infettato, avrebbe potuto salvarlo. Non ce l’ha fatta Luchii Gavrilescu, il neonato morto per ...