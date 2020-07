Nella maggioranza ancora tante tensioni su regionali e legge elettorale (Di giovedì 16 luglio 2020) Scricchiolii tra alleati su missioni internazionali, soglia di sbarramento e modello di elezione dei sindaci. Italia viva si smarca da Pd, Leu e M5s su candidato unico in Liguria Leggi su tg.la7

makkox : satira ai tempi del vaiolo e della spagnola. il primo della fila oggi è nella maggioranza di governo, per dire il p… - marcotravaglio : PROMEMORIA/2 Mentre gli spingitori di cavaliere lo rivorrebbero nella maggioranza o addirittura al governo o magari… - Capezzone : @borghi_claudio Complimenti, caro @borghi_claudio, anche per lo stile di questo tweet. Ma sarà o sarebbe un grave e… - marjoskj75 : RT @masaccio_: Comunque negli Stati Uniti le autostrade sono pubbliche, così come nella stragrande maggioranza dei paesi al mondo in cui es… - UtoTesoro : RT @RescueMed: Ancora una volta il Governo italiano, nonostante i pareri discordanti nella maggioranza e il voto contrario di molti parlame… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella maggioranza Legge elettorale, tensioni nella maggioranza. Italia viva diserta il vertice, Renzi: “Pd-M5s vogliono… Il Fatto Quotidiano Iss: Covid è responsabile diretto della morte per l’89% dei positivi deceduti

Per lungo tempo si è discusso della possibilità che numerosi decessi etichettati come causati dal coronavirus potessero essere dovuti, in verità, a patologie pregresse. L’Istat e l’Istituto superiore ...

Il Consiglio comunale di Carbonia ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Paola Massidda e della sua maggioranza

Dopo quasi 4 ore di dibattito, a tratti molto acceso, il Consiglio comunale di Carbonia ha respinto con 13 voti contrari, 10 favorevoli e 2 astensioni, la mozione di sfiducia presentata il 24 giugno s ...

Per lungo tempo si è discusso della possibilità che numerosi decessi etichettati come causati dal coronavirus potessero essere dovuti, in verità, a patologie pregresse. L’Istat e l’Istituto superiore ...Dopo quasi 4 ore di dibattito, a tratti molto acceso, il Consiglio comunale di Carbonia ha respinto con 13 voti contrari, 10 favorevoli e 2 astensioni, la mozione di sfiducia presentata il 24 giugno s ...