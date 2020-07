‘Ndrangheta, boss Papalia fa causa al comune di Buccinasco per l’uso del cortile nella casa confiscata. Il sindaco: “Altra sfida allo Stato” (Di giovedì 16 luglio 2020) Rocco Papalia, considerato uno dei più importanti boss della ‘ndrangheta al Nord, che ha scontato 26 anni di carcere per sequestro di persona, traffico di droga, armi e omicidio, vuole poter utilizzare il cortile della villa di via Nearco, dove vive con la moglie, ma che per metà gli è stata confiscata. Per questo ha deciso di fare causa al comune di Buccinasco, dove vive, e al sindaco Rino Pruiti. Il primo cittadino ha ricevuto lunedì l’atto di citazione, datato 8 luglio: la prima udienza è fissata per metà novembre. “Il loro scopo – dice il sindaco Pruiti – è continuare la sfida allo Stato e contrastare l’azione ... Leggi su ilfattoquotidiano

