NBA – Zion Williamson lascia la bolla di Orlando: grave problema familiare per il cestista dei Pelicans (Di giovedì 16 luglio 2020) Zion Williamson ha lasciato la bolla di Olrando. Il giovane rookie dei New Orleans Pelicans è dovuto tornare a casa, in fretta, a causa di un grave problema familiare. Lo ha annunciato la franchigia della Louisiana dichiarando, per bocca del suo vice presidente esecutivo David Griffin: “supportiamo la decisione di Zion di lasciare il campus per stare con la famiglia a causa di un urgente problema familiare”. La squadra non rilascerà altri dettagli per rispettare la privacy del giocatore.L'articolo NBA – Zion Williamson lascia la bolla di ... Leggi su sportfair

