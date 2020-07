Nba, segnalazioni telefoniche di violazioni del protocollo anti-Covid (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - La Nba è rigidissima sul rispetto del protocollo anti-Covid delle 22 franchigie, rinchiuse nella bolla di Orlando per disputare il finale di stagione. La Lega del campionato americano di ... Leggi su corrieredellosport

NBATVHDAUS : RT @SkySportNBA: NBA, violato il protocollo a Disney World? Arrivano le segnalazioni anonime - SkySportNBA : NBA, violato il protocollo a Disney World? Arrivano le segnalazioni anonime - sportli26181512 : NBA, violato il protocollo a Disney World? Arrivano le segnalazioni anonime: Dwight Howard ha ricevuto un richiamo… - GruwFrequency : RT @NbaReligion: #NBA Secondo Shams Charania nella bolla di Orlando sono già arrivate diverse segnalazioni sulla linea telefonica anonima… - NbaReligion : #NBA Secondo Shams Charania nella bolla di Orlando sono già arrivate diverse segnalazioni sulla linea telefonica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba segnalazioni

Sky Sport

ROMA - La Nba è rigidissima sul rispetto del protocollo anti-Covid delle 22 franchigie, rinchiuse nella bolla di Orlando per disputare il finale di stagione. La Lega del campionato americano di pallac ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...