Navi-quarantena, il migrante costerà 5mila euro al mese (Di giovedì 16 luglio 2020) Valentina Raffa Scade il bando da 4 milioni, polemiche per le spese Il Viminale: 300 trasferiti dalla Sicilia al resto d'Italia Da Lampedusa è un viavai di migranti. Vengono intercettati in mare e scortati al molo, in attesa di una destinazione su terraferma o che venga fatto posto all'Hotspot garantendo il turnover. Anche ieri sono stati trasferiti almeno 200 migranti a Porto Empedocle per essere poi sistemati nelle strutture individuate, oggi si prevede il trasferimento di un centinaio di persone «e sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si provvederà allo svuotamento dell'hotspot» ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, anche se, visti gli arrivi del solo mese di luglio pari a 2.152 (dati del Viminale aggiornati a ieri), lo svuotamento appare un'utopia. Dopo le proteste di Amantea, a seguito ... Leggi su ilgiornale

