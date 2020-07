Natalia Paragoni è incinta? Andrea Zelletta rompe il silenzio (FOTO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia nata a Uomini e Donne, che in questi giorni sta generando clamore in quanto pare che la fanciulla sia incinta. A scatenare questo gossip sono stati alcuni comportamenti sospetti adoperati dalla coppia sui social. Entrambi sono molto attivi sui rispettivi profili Instagram ma, da un po’ di giorni a questa hanno dato luogo a comportamenti bizzarri. L’influencer Deianira Marzano, allora, è intervenuta in prima persona sulla vicenda per dare qualche informazione in più ai suoi fan. Il web crede che Natalia Paragoni sia incinta Tra le coppie più durature di Uomini e Donne ci sono Natalia e Andrea. I due protagonisti sono finiti al centro ... Leggi su kontrokultura

che uscì dal noto dating show di Canale 5 con la bellissima Natalia Paragoni, con la quale ha iniziato da poco una bellissima convivenza. Peccato che la sua celebre ex non assomigli per nulla alla sua ...

Inoltre, non è un volto sconosciuto al mondo del gossip, infatti, la modella ha avuto una storia con l'ex-tronista Andrea Zelletta, oggi felicemente fidanzato con la sua Natalia Paragoni.

che uscì dal noto dating show di Canale 5 con la bellissima Natalia Paragoni, con la quale ha iniziato da poco una bellissima convivenza. Peccato che la sua celebre ex non assomigli per nulla alla sua ...Inoltre, non è un volto sconosciuto al mondo del gossip, infatti, la modella ha avuto una storia con l’ex-tronista Andrea Zelletta, oggi felicemente fidanzato con la sua Natalia Paragoni.