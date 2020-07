Napoli, rubano auto al centro direzionale ma vengono inseguiti: due arresti. I nomi (Di giovedì 16 luglio 2020) rubano un’auto al centro direzionale di Napoli. Individuati i presunti autori. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Pasquale Busiello e Giovanni Maglione, 31enni napoletani con precedenti … L'articolo Napoli, rubano auto al centro direzionale ma vengono inseguiti: due arresti. I nomi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Martedì mattina una persona si è presentata al Commissariato Arenella per denunciare il furto della propria auto raccontando di essere stata avvicinata in via Cardarelli da un parcheggiatore abusivo a ...A Caserta i carabinieri della stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso due coniugi napoletani, un 35enne ...