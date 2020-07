Napoli Primavera: ipotesi Francesco Modesto per la panchina (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’approdo di Aladino Valoti all’ombra del Vesuvio sembra ormai questione di ore. Dopo l’esperienza al Palermo, l’ex calciatore è pronto a prendere le redini del Napoli Primavera in qualità di dirigente. Proprio l’arrivo di Valoti apre ad una nuova ipotesi per la panchina: Francesco Modesto, che viene da un’annata non positiva al Cesena, potrebbe diventare il nuovo tecnico degli azzurrini. A confermarlo è stato Alfredo Pedullà: “Il 10 giugno avevamo aggiunto che Francesco Modesto sarebbe stato un’opzione per la panchina: l’opzione resiste, è un profilo che piace a ... Leggi su anteprima24

dialessandro5 : @ferrix88 @TatticamenteI @SpudFNVPN Guarda che l’Inter fa uguale. Usa i giovani della primavera. 40 milioni di plus… - 0Marcullo02 : RT @EmanueleFire: SCUSATE MA È IL VERO BARONIO EX ALLENATORE DELLA PRIMAVERA DEL NAPOLI? HAHAHAHAHHAHAHA - EmanueleFire : SCUSATE MA È IL VERO BARONIO EX ALLENATORE DELLA PRIMAVERA DEL NAPOLI? HAHAHAHAHHAHAHA - ilCostam : @NonSoloJuve Baronio dal Napoli primavera se non erro?! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Primavera Il Giornale, Schira: ''Napoli Primavera, in arrivo Valoti come ds, per la panchina piace Modesto" IamNaples.it Mozzarella Dop alla sfilata di Dolce&Gabbana per Humanitas

NAPOLI – Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP partecipa al progetto di Dolce&Gabbana per il supporto all’attività di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L’evento si è tenuto ieri, ...

Il consorzio mozzarella dop sostiene il, progetto di Dolce & Gabbana

Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP partecipa al progetto di Dolce&Gabbana per il supporto all'attività di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L'evento si è tenuto ieri, 15 luglio ...

NAPOLI – Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP partecipa al progetto di Dolce&Gabbana per il supporto all’attività di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L’evento si è tenuto ieri, ...Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP partecipa al progetto di Dolce&Gabbana per il supporto all'attività di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L'evento si è tenuto ieri, 15 luglio ...