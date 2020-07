Napoli, Politano: “Potevamo vincerla, è mancato il guizzo decisivo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – “Dovevamo chiudere la partita quando eravamo in vantaggio”. Matteo Politano analizza la prestazione del Napoli dopo il pareggio per 1-1 maturato contro il Bologna. “Nel primo tempo siamo stati superiori e abbiamo messo in difficoltà il Bologna. Dopo essere passati subito avevamo la gara in pugno. In quel momento bisognava segnare il secondo gol approfittando della supremazia. Purtroppo ci è mancato il guizzo decisivo”. “Oggi mi sono espresso bene e sono in crescita, – continua l’esterno azzurro – però non sono soddisfatto perchè potevamo fare nostro il successo. Nella ripresa il Bologna è salito di ritmo e alla fine il pareggio è stato giusto” L'articolo ... Leggi su anteprima24

news24_napoli : Politano: «A Napoli sto bene. Conte? Meglio con Gattuso» #Napoli - Mariolindo_ : @stillers1971 @pap1pap politano aveva la palla al 92simo vicino la bandierina, perde palla e scatta il contropiede.… - Campanianotizie : Bologna-Napoli 1-1, le pagelle: bene Demme e Politano, poco incisivi Milik e Elmas - robypec75 : @barison_andrea Con milik Lozano e Politano il Napoli ha dominato e giocava nella metà campo avversaria ..entrati i… -