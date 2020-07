Napoli: moglie incinta al sesto mese, la chiude in casa e la massacra di botte. La donna ha perso il bambino (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella serata del 14 luglio 2020 la Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla IV Sezione (fasce deboli) della Procura della Repubblica presso... Leggi su ilmattino

