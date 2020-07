Napoli – Marito massacra la moglie incinta di botte: arrestato (Di giovedì 16 luglio 2020) La vicenda emersa dopo che la donna è stata ricoverata in ospedale. I medici hanno certificato la morte del figlio che aveva in grembo e riscontrato diverse fratture ed ecchimosi su varie parti del corpo. Un inferno di abusi e violenze psicologiche che andava avanti da anni, peggiorato con l’inizio del lockdown quando si è … Leggi su periodicodaily

Napoli, il marito la picchia e lei perde il bimbo che portava in grembo

Il lockdown per il coronavirus era stato l'ultimo passo verso il baratro, dopo quattro anni di continue e violenze fisiche e psicologiche: da marzo il marito l'aveva segregata nell'abitazione coniugal ...