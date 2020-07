Napoli, l'obiettivo Szoboszlai: 'Non so ancora dove giocherò, ma non ci penso' (Di giovedì 16 luglio 2020) Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, da tempo nel mirino del Napoli, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Nemzeti Sport. 'Leggo tanti articoli, ma per questa settimana ho scelto di riposare e prendere in considerazione le ipotesi sul mio futuro. Mi arrivano tante notizie ovviamente, alcuni dei miei conoscenti mi hanno ... Leggi su 100x100napoli

100x100Napoli : Napoli, l’obiettivo Szoboszlai: “Non so ancora dove giocherò, ma non ci penso” - MixEmpoleon : RT @marcoazzi66: Giocare in piena estate in una città di mare come #Napoli è più difficile, con Ischia, Capri, Procida, Sorrento, Positano… - lpasquarelli96 : Tralasciando che giochiamo peggio di qualsiasi altra Juventus passata senza dare segni di miglioramento e identità,… - rosad24 : RT @marcoazzi66: Giocare in piena estate in una città di mare come #Napoli è più difficile, con Ischia, Capri, Procida, Sorrento, Positano… - cimassa : RT @WSchiavella: La lotta alle diseguaglianze obiettivo primario per ripartire #COVID19 mio intervento su @rep_napoli @Cgil_Napoli @cgilnaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli obiettivo Napoli, l'obiettivo Szoboszlai: “Non so ancora dove giocherò, ma non ci penso” 100x100 Napoli Carnevale: "Osimhen mi somiglia. Milik? Situazione incomprensibile. Rifiutati 33 milioni per De Paul"

Il capo scouting Udinese ed ex attaccante del Napoli è intervenuto in diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo. Andrea Carnevale, capo scouting Udinese, è intervenuto in diretta a ‘Punt ...

Controlli anti-covid nel campo rom a Secondigliano, 29 tamponi negativi

Sono risultati tutti negativi gli ulteriori 29 tamponi effettuati sino a tarda sera di ieri al campo rom di Via Circumvallazione Esterna a Secondigliano. In precedenza erano risultate positive al Coro ...

Il capo scouting Udinese ed ex attaccante del Napoli è intervenuto in diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo. Andrea Carnevale, capo scouting Udinese, è intervenuto in diretta a ‘Punt ...Sono risultati tutti negativi gli ulteriori 29 tamponi effettuati sino a tarda sera di ieri al campo rom di Via Circumvallazione Esterna a Secondigliano. In precedenza erano risultate positive al Coro ...