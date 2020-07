Napoli, droga e 85mila euro nascosti in casa: marito e moglie arrestati, 5 persone denunciate (Di giovedì 16 luglio 2020) Napoli. droga e migliaia di euro nascosti in casa. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Provinciale di Napoli. In manette sono finiti due coniugi Angelo Volpe e Patrizia Aiello, entrambi 53enni già noti alle forze dell’ordine. Napoli, droga e 85mila euro nascosti in casa I militari hanno perquisito la loro abitazione … L'articolo Napoli, droga e 85mila euro nascosti in casa: marito e moglie arrestati, 5 persone denunciate Teleclubitalia notizie ... Leggi su teleclubitalia

fattidinapoli : Napoli: Fuorigrotta, droga e soldi sequestrati. Carabinieri arrestano coppia di coniugi e ... - - massimo_san : RT @SkyTG24: Spaccio di droga, 25 misure cautelari nel Salernitano - SkyTG24 : Spaccio di droga, 25 misure cautelari nel Salernitano - gjscco : RT @Virus1979C: Ondata di soldi falsi, banconote da 50 e 100 euro: 44 arresti a Benevento - NapoliToday : #Cronaca Operazione “Patriot”: scacco al traffico di stupefacenti tra Napoli e Salerno -