Napoli, donna incinta picchiata dal marito: perso il bambino al sesto mese (Di giovedì 16 luglio 2020) Terribile caso di violenza domestica e abusi quello che viene riportato da numerose fonti locali di Napoli. Viene riferito che una donna è stata brutalmente vittima di botte e condotte violente, tanto da perdere il bambino che portava in grembo. Arrestato dalla Polizia il marito 39enne. Segregata in casa e picchiata Sono stati i medici del reparto di Ginecologia dell’ospedale San Giovanni Bosco a lanciare l’allarme, dopo aver appurato le condizioni di una donna di Napoli, vittima di ripetute violenze. Come riportato da numerose fonti, le violenze da parte del marito andrebbero avanti almeno dal 2016. Nell’ultimo periodo, però, si sarebbero fatte ancora più brutali. Viene riportato infatti che il ... Leggi su thesocialpost

