Napoli, donna incinta picchiata dal marito fino a perdere il bambino (Di giovedì 16 luglio 2020) Terribile caso di violenza domestica e abusi quello che viene riportato da numerose fonti locali di Napoli. Viene riferito che una donna è stata brutalmente vittima di botte e condotte violente, tanto da perdere il bambino che portava in grembo. Arrestato dalla Polizia il marito 39enne. Segregata in casa e picchiata Sono stati i medici del reparto di Ginecologia dell’ospedale San Giovanni Bosco a lanciare l’allarme, dopo aver appurato le condizioni di una donna di Napoli, vittima di ripetute violenze. Come riportato da numerose fonti, le violenze da parte del marito andrebbero avanti almeno dal 2016. Nell’ultimo periodo, però, si sarebbero fatte ancora più brutali. Viene riportato infatti ... Leggi su thesocialpost

ercus61 : RT @doluccia16: Ancora una donna violentata a Milano, una donna aggredita a Roma, un uomo rapinato e poliziotti aggrediti a Napoli Anche gl… - Marco_chp1 : RT @leggoit: #Napoli: moglie incinta al sesto mese, la chiude in casa e la massacra di botte. La donna ha perso il bambino - PepitoS10773388 : RT @doluccia16: Ancora una donna violentata a Milano, una donna aggredita a Roma, un uomo rapinato e poliziotti aggrediti a Napoli Anche gl… - leggoit : #Napoli: moglie incinta al sesto mese, la chiude in casa e la massacra di botte. La donna ha perso il bambino - EnricoFedeRossi : RT @doluccia16: Ancora una donna violentata a Milano, una donna aggredita a Roma, un uomo rapinato e poliziotti aggrediti a Napoli Anche gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli donna Suicidio al Vomero, donna si lancia nel vuoto e muore sul colpo L'Occhio di Napoli Napoli: moglie incinta al sesto mese, la chiude in casa e la massacra di botte. La donna ha perso il bambino

Nella serata del 14 luglio 2020 la Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla IV Sezione (fasce deboli) della Procura della Repubblica presso il Tribunal ...

INTERROMPO DAL SAN PAOLO – In libreria la storia del Calcio Napoli in un’antologia che lega memoria ed emozioni

16:23:07 Per lunghi anni “lo scusa Ameri” annunciato dal radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” è stato contemporaneamente l’occhio e il cuore di chi non c’era, passando – in qualche mod ...

Nella serata del 14 luglio 2020 la Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla IV Sezione (fasce deboli) della Procura della Repubblica presso il Tribunal ...16:23:07 Per lunghi anni “lo scusa Ameri” annunciato dal radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” è stato contemporaneamente l’occhio e il cuore di chi non c’era, passando – in qualche mod ...