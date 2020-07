Napoli, botte sulla pancia della moglie incinta: morto il bimbo. Arrestato 39enne (Di giovedì 16 luglio 2020) Ennesimo episodio di maltrattamenti a Napoli. Ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un provvedimento di fermo a carico di Angelo Esposito, classe ’81. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti aggravati e lesioni pluriaggravate commesse a danno della moglie. Napoli, botte alla moglie incinta: morto il bimbo Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, … L'articolo Napoli, botte sulla pancia della moglie incinta: morto il bimbo. Arrestato 39enne Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia

Nella serata del 14 luglio 2020 la Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla IV Sezione (fasce deboli) della Procura della Repubblica presso il Tribunal ...

Napoli, picchia moglie incinta che per le botte perde il bambino: arrestato 39enne

