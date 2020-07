Musica troppo alta a casa di Pietro Genovese ai domiciliari per l'accusa di omicidio stradale: arrivano i carabinieri (Di giovedì 16 luglio 2020) Da casa di Pietro Genovese - ai domiciliari per l'accusa di omicidio stradale - proviene Musica ad alto volume. troppo alto per i vicini, che decidono di chiamare i carabinieri per lamentarsi. Il ... Leggi su globalist

Da casa di Pietro Genovese - ai domiciliari per l’accusa di omicidio stradale - proviene musica ad alto volume. Troppo alto per i vicini, che decidono di chiamare i carabinieri per lamentarsi. Il giov ...

Roma, le pagelle di CM: Mkhitaryan-Spinazzola sugli scudi. Pellegrini bello a metà

Pau Lopez 5,5: Scavalcato da Mirante, o almeno questo sembra. E scavalcato pure da Zaccagni dopo un’indecisione che dura un’eternità. Il rigore sembra evidente, ...

